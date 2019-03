Acuerdos entre Bolivia y la India beneficiarán a pacientes con cáncer

Los acuerdos suscritos entre Bolivia y la India en el área de la salud permitirán impulsar el esquema técnico, material y científico para la atención de enfermos con cáncer en este país, aseguró ayer el vicepresidente, Álvaro García Linera.

“Estamos armando un esquema técnico, material y científico para que los bolivianos podamos ser atendidos del cáncer en todas las especialidades, estamos construyendo un oncológico, tres hospitales de medicina nuclear, colocando implementos de detección y tratamiento de cáncer en otros hospitales”, explicó.

Sobre la producción de medicamentos para el tratamiento del cáncer, añadió: “estamos cerrando el esquema y la estructura necesaria para atender, con recursos bolivianos, a las personas que tienen esta enfermedad”.

En ese sentido, García Linera explicó que en este país existen buenas fábricas de medicamentos, pero son insuficientes para abastecer el consumo nacional, por lo cual se desarrollará una nueva producción de medicamentos.

El viernes, el presidente Evo Morales anunció que el Gobierno boliviano decidió construir una industria farmacéutica de lucha contra el cáncer con un crédito concesional comprometido por la nación asiática.

“India nos está otorgando un crédito concesional de 100 millones de dólares que invertiremos en la fase inicial de implementación de una industria de medicamentos para combatir el cáncer”, detalló el jefe de Estado boliviano.

Asimismo, aseguró que dar paso a la industrialización de medicamentos en el país permitirá eliminar la importación y abaratar costos de los fármacos para ese padecimiento en más de un 50 por ciento.

En la actualidad, el Sistema Único de Salud (SUS) en Bolivia atiende de forma gratuita el cáncer pediátrico, cérvico uterino y de mama.

El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, explicó recientemente que esa iniciativa del Gobierno cubre la enfermedad en menores de edad, el diagnóstico, quimioterapia, radioterapia y la etapa paliativa de ser necesario.

Terrazas precisó que en los próximos años de implementado el SUS abarcará otras enfermedades similares en los adultos e incluirá también diagnóstico y tratamiento.

Bolivia abre relación directa con la India

De otra parte, García destacó que el conjunto de acuerdos que suscribieron los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de la India, Ram Nath Kovind, abren una era de relación directa con el país hindú, que es la sexta economía más grande del mundo.

“Son un conjunto de acuerdos que nos coloca a los bolivianos en una relación directa con la sexta economía más importante del planeta y con los países más poblados el mundo”, puntualizó García Linera.

El Vicepresidente consideró que la visita del presidente hindú fue una de las más importantes de las últimas décadas, ya que permitirá encarar de manera conjunta proyectos de desarrollo económico y tecnológico.

“Estamos contentos, agradecidos por esta visita, que muestra claramente que hoy Bolivia, en el contexto mundial, ya no es ni nunca más será un país insignificante, lo fuimos durante décadas, hoy no, hoy las potencias del mundo se acercan a Bolivia, no para imponernos como lo hacían antes, sino que hoy las potencias del mundo, como Alemania, China e India, se acercan para hacer negocios de complementariedad”, agregó.

El valor de las exportaciones bolivianas a India asciende a 750 millones de dólares y las importaciones llegan a 140 millones de dólares, precisó García Linera.

En ese sentido, complementó que los acuerdos suscritos con la India, el segundo país con más población a nivel mundial, permitirán a Bolivia fortalecer su tecnología e industria en varias áreas, como del litio y exploración de hidrocarburos.