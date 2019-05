Almagro afirmó que reelección no es un derecho humano: Ortiz

"Evo Morales descalificó al Secretario General de la OEA, con innumerables adjetivos, cuando Luis Almagro se opuso a su reelección recordándole que no es un derecho humano el de repostularse y hacerse reelegir en forma indefinida, que atenta contra el sistema democrático", expresaron dirigentes de "Bolivia dijo NO y demócratas".

«Evo Morales descalificó al Secretario General de la OEA, con innumerables adjetivos, cuando Luis Almagro se opuso a su reelección recordándole que no es un derecho humano el de repostularse y hacerse reelegir en forma indefinida, que atenta contra el sistema democrático», expresaron dirigentes de «Bolivia dijo NO y demócratas».

Por su parte, el candidato a la Presidencia, senador Oscar Ortiz, manifestó que en reunión que sostendrá con el Secretario de la OEA también le hará conocer sobre «la corrupción, narcotráfico, e inseguridad jurídica, que impera en el gobierno de Morales y desconfianza del pueblo en el Tribunal Supremo Electoral».

Miembros del partido «Bolivia dijo NO y demócratas» hicieron llegar a la redacción de JORNADA el texto inextenso del discurso de Luis Almagro, secretario general de la OEA, efectuado en noviembre de 2017 con referencia a la repostulación de Morales, mismo que señala:

La reelección no es un derecho humano

«El 28 de octubre de 2017 solicité a la Comisión Europea para la Democracia, a través del derecho conocida como la Comisión de Venecia, un estudio sobre la reelección. Recientemente la Comisión emitió su informe final que es inequívoco, la reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos, de los votantes.

El informe ahora presentado por la Comisión de Venecia, confirma el criterio planteado por las misiones internacional electoral de la OEA por eso enviaré este documento para conocimiento y análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y el Comité Jurídico Interamericano.

Iniciamos este proceso por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución durante un mandato para buscar la reelección o la posible perpetuación en el poder».

En algunos casos mediante sentencias judiciales

«En algunos casos, peores aún, sin cambio Constitucional hacerlo mediante sentencias judiciales.

En respuesta a nuestra solicitud la Comisión aprobó el informe redactado por un grupo diverso reconocido de expertos independientes en materia constitucional y electoral de Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y México, el informe contiene un análisis jurídico exhaustivo y llega a la conclusión de que el derecho a la reelección no es un derecho humano en sí, sino que deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandato, estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto, esta restricción, continúa el informe, proviene de una decisión soberana del pueblo plasmada en la parte orgánica de su Constitución y no en el capítulo de los derechos fundamentales».

Nadie puede argumentar tener derecho a reelección

«En consecuencia nadie puede argumentar tener derecho a postularse a una reelección después de un mandato si la Constitución establece lo contrario.

Para la Comisión de Venecia la decisión de alterar o remover los límites a los datos presidenciales debe estar sujeta al escrutinio público dado que tiene un impacto significativo en el sistema político, en la estabilidad del país y en la confianza sobre el sistema electoral. Y en todo caso para modificarse requiere de una reforma constitucional.

Por último, pero no menos importante, la Comisión concluyó que eliminar los límites a la reelección presidencial es un paso atrás en la consolidación democrática.

El reporte de la Comisión no es una opinión política, es un documento con plena validez jurídica, por eso he solicitado que este documento sea distribuido a los Estados miembros con la esperanza que se convierta en información esencial en la larga discusión sobre la reelección en las Américas».