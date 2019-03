Apple apuesta por las suscripciones con servicios de TV, noticias y juegos

Con las ventas de iPhone estancadas o a la baja a nivel mundial, Apple busca alternativas que le permitan ir más allá del hardware y parece haberlas encontrado en los servicios por suscripción, de los que este lunes presentó tres: televisión, noticias y videojuegos.

Apple TV+, el producto más esperado de los revelados ayer y con el que se venía especulando en la industria desde hace años, es un servicio de contenidos originales de televisión en “streaming” pensado para competir de tú a tú con compañías como Netflix, Hulu o Amazon.

Además de adentrarse en el mundo de los contenidos propios, una de las novedades significativas de Apple TV+ es que estará disponible en televisores y aparatos de la competencia como Samsung, LG, Sony, Vizio y Roku, lo que pone de relieve la voluntad de la empresa de construir una plataforma transversal más allá de su propio hardware.

La presentación del nuevo producto de la compañía de Cupertino (California, EE.UU.) contó con la presencia sobre el escenario del director Steven Spielberg, quien anunció que producirá contenidos para Apple TV+, así como de otros famosos como Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell y Jason Momoa.

Spielberg llevará a la pequeña pantalla la serie de cómics clásicos “Amazing Stories”, mientras que Winfrey dijo que estaba produciendo dos documentales: uno bajo el título “Toxic Labor”, que versará sobre acoso en el entorno laboral, y otro, aún sin título oficial, que se centrará en la salud mental.

Carrell, Aniston y Witherspoon, por su parte, protagonizarán “The Morning Show”.

El director JJ Abrams sacará un programa sobre jóvenes artistas titulado “Little Voice”, mientras que el carismático pájaro “Big Bird” de “Barrio Sésamo” fue el encargado de anunciar un espacio infantil titulado “Helpsters”.

Apple TV+ estará disponible en más de 100 países a partir de este otoño y no incluirá anuncios. Por el momento Apple no ha anunciado cuál será su precio.

Aún en el campo de la televisión, la empresa también anunció otro servicio de contenidos en “streaming”, bautizado como Apple TV Channels, que integra programación de Amazon, Hulu, Epix, HBO, Showtime y Starz, entre otros, además de los canales de suscripción tradicionales del mercado estadounidense.

Por otra parte, la firma que dirige Tim Cook redobló su apuesta por el consumo de noticias online con Apple News+, una aplicación que tiene como principal novedad la inclusión de artículos de revistas, algo que no tiene el servicio gratuito existente en la actualidad, Apple News.

News+, basado en un sistema de suscripción como TV+, permitirá a los usuarios acceder por 9,99 dólares al mes a artículos de 300 revistas distintas, entre ellas National Geographic, Time, Vogue, People, Popular Science, Billboard, New Yorker, Sports Illustrated, Fortune, TechCrunch y New York Magazine.

Además de las revistas, los suscriptores también podrán acceder a artículos de pago de dos grandes periódicos de EE.UU. como son The Wall Street Journal y Los Angeles Times, pero no a los de The New York Times y The Washington Post.

La tercera pata de los servicios de suscripción presentados por Apple la forman los videojuegos con Apple Arcade, que permitirá a los usuarios pagar una cuota cerrada para acceder a más de 100 juegos electrónicos disponibles en la App Store.

De esta manera, los “gamers” podrán suscribirse al servicio para acceder a la cartera completa de videojuegos de la empresa sin tener que pagar por cada título que quieran probar, tendrán acceso inmediato a los nuevos juegos que salgan en la tienda digital y podrán descargarlos para jugar sin conexión a internet.

Además de estos tres servicios por suscripción, la compañía de la manzana mordida también informó de una alianza con uno de los mayores bancos de inversión del mundo, Goldman Sachs, para sacar al mercado su propia tarjeta de crédito, Apple Card, que tendrá versión tanto física como digital y no cobrará comisiones de ningún tipo.

La tarjeta podrá ser empleada en cualquier establecimiento que acepte el sistema de pagos de la empresa, Apple Pay, y compensará todas las compras con un “premio” del 2 % del dinero gastado (3 % en compras de productos Apple), en caso de emplear la versión digital y del 1 % si se utilizar la tarjeta física.