Asamblea Departamental censura a Patzi por falta de atención a desastres naturales

La Asamblea Departamental de La Paz aprobó por dos tercios un voto de censura para el gobernador Félix Patzi, por la falta de atención a los desastres naturales ocasionados por las lluvias. La decisión tuvo el apoyo de la bancada del MAS y UN.

“La votación ha otorgado al Gobernador un voto de censura, esto significa que el Órgano Legislativo (departamental) le quita la confianza y el respaldo a la gestión del Gobernador en la política de desastres naturales”, informó Fabiola Almanza, asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), después de la interpelación que duró más de 5 horas.

Patzi se presentó, desde horas de la mañana hasta la tarde, en la Asamblea para responder a un pliego de 33 preguntas, respecto a cómo se había manejado los recursos y acciones respecto a las emergencias.

La interpelación fue interpuesta por asambleístas del Movimiento Al Socialismo, de Unidad Nacional y de los pueblos indígenas sobre la atención y prevención a los desastres por lluvias, en el departamento de La Paz.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Departamental, Martha Choque, señaló que las respuestas del Gobernador no fueron “satisfactorias”, porque no tenían argumentos ni explicaciones a las más de 30 preguntas formuladas.

“Las respuestas no han sido satisfactorias, considerando que yo he estado en todos estos lugares de desastre natural y vi que no hubo una atención oportuna de parte del Gobernador a todas las familias damnificadas”, remarcó.

Asimismo, dijo que Patzi deslindó responsabilidades en el caso de los derrumbes en el tramo carretero Santa Barbara-Quiquibey, porque supuestamente debe ser mantenida por la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras).

Choque agregó que el Gobernador no tiene conocimiento exacto de los datos del POA (Programa Operativo Anual) 2019 para el tema de riesgos, tomando en cuenta que habló de 400.000 bolivianos, cuando la cifra oficial bordea 11 millones de bolivianos.

“Por eso el pleno le da el voto censura para que también haga un cambio de políticas en la administración para la atención y prevención de riesgos en las 20 provincias del departamento”, complementó.

Mientras, el asambleísta Marco Fuentes de UN, justificó la decisión de aprobar la censura, con el argumento de que las respuestas del Gobernador no fueron francas, además de que hubo molestia de la población cuando Patzi dijo que no era “tractorista” para viajar en persona a Caranavi, donde deslizamientos dejaron varios fallecidos.

Fuentes indicó que en la sesión cuestionó a Patzi dónde estaba al momento del primer deslizamiento en Puente Armas, y éste respondió que en una reunión, pero el asambleísta mostró imágenes de que el Gobernador estaba en realidad en un acto político.

Calificó de grave que en la interpelación Patzi haya revelado que se enteró del primer deslizamiento a las cuatro de la tarde, cuando el suceso ocurrió entre las siete y ocho y media de la mañana.

En febrero se produjo un deslizamiento en el sector Puente Armas, que dejó más de una decena de muertos y varios heridos; sin embargo, el Gobernador de La Paz no asistió con ayuda y justificó su ausencia al señalar que no era “tractorista” aunque después se disculpó.

El norte del departamento también fue afectado por las lluvias y tampoco se conoció una atención oportuna de parte de la Gobernación.