Baldivieso: «Cuando llegué no prometí títulos, sólo trabajo»

«Estoy muy agradecido por la dirigencia que me brinda toda su confianza. Cuando llegué para dirigir al plantel no prometí títulos, sólo trabajo y eso es lo que estamos realizando, lamentablemente fuimos tropezando con algunas bajas producto de lesiones y suspensiones», aseveró Julio César Baldivieso, director técnico de Always Ready.

Las declaraciones las hizo un día después el encuentro que perdió el millonario contra Nacional Potosí por 1-2 en el estadio de El Alto, La Paz en el cotejo de la décima octava fecha del campeonato Apertura en el que son octavos y la hinchada ya mostró su desazón con una lluvia de críticas en contra del cuerpo técnico que además recibió toda la confianza de la directiva.

La tarde del miércoles el técnico dejó el campo deportivo en medio de gritos de hinchas quienes esperaron que el exjugador de la Selección Nacional deje el estadio, más de uno se animó a gritar «fuera, fuera», el entrenador no se hizo problema y siguió caminando concentrado en su caminata. «Todos tienen todo el derecho de expresarse, pero también es cierto que hay gente que está contratada».

En 19 partidos que jugó el equipo millonario ganó en cinco ocasiones y empató en la misma cantidad de cotejos por lo que apenas puso sumar 20 puntos. El próximo rival del equipo que juega en El Alto es Bolívar al que enfrentarán el sábado desde las 15:00 en Villa Ingenio, mientras que el miércoles 1 de mayo rivalizará con Guabirá en el mismo horario.

Mientras que el 4 de mayo jugará contar Aurora en Cochabamba, después chocará con Royal Pari el sábado 11, en tanto que el 15 medirá fuerzas con Real Potosí de visitante, en la recta final del torneo jugará con Oriente Petrolero en Villa Ingenio. Cerrará su participación con el encuentro contra The Strongest en la ciudad de La Paz.