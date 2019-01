Cárdenas qué hace en feudo cruceño si el altiplano puede serle favorable

Sin ánimo de ofender a nadie, Bolivia requiere de estadistas, que tengan personalidad, carisma, energía y experiencia de bien, transparencia, honestidad, en el manejo de la cosa pública.

Las elecciones generales para octubre del presente año se muestran avispadas por quienes retienen recursos económicos y logística del Estado y quienes con su pose individual y activistas con vocación idealista de “servir a la patria”, ingresan a la arena movediza de la política.

Está claro que el binomio oficialista cuenta con el factor económico a su disposición para proseguir haciendo campaña a nivel nacional, como está claro que los opositores se prestan a maniobras, comprensibles, de la estrategia masista.

Causa perturbación que los candidatos no se den cuenta -o si lo hicieron no quieren dar explicaciones al pueblo-, que el gobierno de todas formas y en toda oportunidad quiere basar el frente de oposición en determinada persona, a título que deben unirse y no dividirse. “Cuando se proclama tanto amor despierta sospechas”, sostienen en Brasil contrarios al socialismo.

¿El porqué de esa preocupación del oficialismo?, ¿acaso no quieren darse cuenta de que los bolivianos entienden el mensaje que dan para intentar volver a tener dos tercios en el parlamento y hacer lo que hasta el presente hicieron? Por ello no es comprensible que el candidato Víctor Hugo Cárdenas se haya pertrechado en el feudo cruceño que a todas luces es favorable a Oscar Ortiz, no solo, por conveniencia de Santa Cruz, sino de la convergencia con Beni y Pando. Pretender restarle votos a quien puede ser su aliado, no es buena estrategia, dividir al electorado en el oriente, favorece a los intereses del partido de gobierno.

En criterio de muchos ciudadanos, Víctor H. Cárdenas, debería dejar a su candidato vicepresidencial que aliente su candidatura en el oriente, toda vez que perteneciendo a un dogma evangélico, se dice cuenta con gran apoyo de sus seguidores.

Cárdenas con su conocimiento de la lengua aymara –según estudiosos lingüísticos-, podría estar mejor posesionado en el altiplano boliviano.

Los aymaras y quechuas, requieren se les explique en su idioma sobre los acontecimientos nacionales: fortalezas, debilidades y actos que van contra el interés económico, político, social, que están cuestionados requieren se fiscalice imparcialmente, entre ellos el porqué de haberse perdido en forma tan contundente la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que engrandeció a Chile con postura de soberbia frente al gobierno de Bolivia.

En las actuales etapas preelectorales la tecnología aplicada con inteligencia puede servir a quien sepa aymara en el ámbito nacional y si sabe explicar los hechos de manera que pueda ser creíble y comprobable, campesinos e indígenas y hasta de la clase media entenderían lo que no sabían.

Cárdenas, se indica, debería constituirse en el altiplano, muchos hechos están a favor de que sepa explicar como el caso del Fondo de Desarrollo Campesino, que afectó requerimientos de los altiplánicos. El caso Camce, que abarca construcción de caminos.

En fin lo que los candidatos de oposición puedan o dicen saber lo hagan conocer, si llegan a gobierno tendrían que aplicar para que haya resultados que el pueblo, tanto moros como cristianos, opositores y masistas, comprendan que llegó la hora de las verdades y si existieren hechos comprobables y comprobados de corrupción y daño económico al Estado, resistencia a cumplir con la Constitución, abuso de los operadores de justicia del Órgano Judicial, se determine lo que en justicia se requiere: procesamiento judicial, respetando el debido proceso, contra quienes consideraron que la administración de la cosa pública era para sus bolsillos, era su hacienda.

Mientras tanto, en lo particular, creo, que un candidato cuyo hábitat es el altiplano, por origen y lengua aymara, este en la orilla equivocada, favorece a terceras posiciones.