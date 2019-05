Documento complica a Mesa que recibió $us 30.000 de Medina

La publicación de un protocolo de compra-venta de un departamento de propiedad de los padres del exmandatario Carlos Mesa complicó ayer al candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), porque no coincide con el depósito de 30.000 dólares que recibió de Gonzalo Medina, un excoronel de la Policía acusado de narcovínculos.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, exigió a Mesa, explicar las contradicciones respecto a la venta de un departamento que según la escritura Nº 20 costó 19.000 dólares el 2010, pero un año antes, Gonzalo Medina habría depositado en la cuenta del exmandatario $us 30.000.

El protocolo 20/2010 establece que el monto de la venta del departamento, ubicado en el barrio Sopocachi de La Paz, fue de 19.000 dólares, pero Medina depósito 30.000 dólares a Mesa, desvelando una irregularidad, indicó Rivero.

La legisladora subrayó que tampoco las fechas coinciden porque el depósito se hizo en 2009, pero la venta fue concretada en 2010.

«¿De qué son esos 30.000 dólares que recibió Carlos Mesa? Tenemos muchas dudas de si es por la venta del departamento de sus papás. Primero que nos diga si se trata de la misma operación, porque él ha recibido 30.000 dólares de Medina (…) y la minuta número 20 es una transferencia que hacen sus papás a una señora (Blanca Grimanesa Hinojosa Imanareco) no a Medina. Y no es por la misma plata ni es en la misma fecha. Esta transferencia del departamento de sus papás es por 19.000 dólares no por 30.000», precisó Rivero.

“Por lo tanto, hay dos hipótesis, no es la misma plata, algo oculta o está claro que oculta algo, ¿y para qué era 11.000 dólares?», puntualizó.

La diputada oficialista observó una diferencia de casi un año «entre una cosa y otra», por lo que emplazó al candidato presidencial a transparentar ese ingreso y su relación con Medina.

«Sigue en el aire dando vueltas su relación con Medina y le exigimos respuestas, él es un candidato a la Presidencia, nos tiene que decir si él es una persona honesta o él tiene vínculos con estos narcotraficantes», agregó.

El mes pasado, Medina fue destituido de la dirección de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz por un posible nexo con el narcotraficante fugitivo Pedro Montenegro Paz.

Asimismo, sobre versión de Mesa, que se sostiene que la operación fue llevada adelante por el abogado Paulino Verástegui, de quien dijo que era abogado de sus padres, Rivero refutó esa versión y aseveró que Verástegui es en realidad abogado de Carlos Mesa. Como prueba difundió un testimonio de personalidad jurídica de la Fundación «Comunidad», que aseguró es de Mesa, en el cual Verástegui aparece como representante del directorio.