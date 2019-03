El caso de racismo contra Serginho enfrenta a Wilstermann y Blooming

Los insultos racistas sufridos por el brasileño Serginho en un partido de la liga boliviana llevaron a los clubes Wilstermann y Blooming a enfrentarse en el Tribunal de Justicia Deportiva, con denuncias y contradenuncias que causaron revuelo dentro y fuera del país.

Serginho, que milita en el Wilstermann de Cochabamba, abandonó la cancha cinco minutos antes de que concluyera el partido ante el Blooming de Santa Cruz, alegando insultos racistas de la hinchada local.

El futbolista aseguró en Cochabamba que los insultos empezaron desde que salió a la cancha a calentar y fueron constantes durante todo el partido en Santa Cruz.

“En el minuto 85, me fui a patear un córner. Ellos insistieron en los insultos y algunos hinchas que estaban cerca me dijeron macaco, que tenía que volver a la selva”, denunció.

Serginho sostuvo que “hay cosas de fútbol que pasan dentro de la cancha que se quedan” ahí, “pero otra cosa es la discriminación por tu color de piel”.

El jugador señaló que su familia quiere irse de Bolivia por lo ocurrido, pero se quedará porque ama al Wilstermann y recibió mucho apoyo de sus compañeros, los dirigentes y la hinchada aviadora.

“No voy a irme por este tema, pero estamos muy lastimados con todo esto”, sentenció.

Serginho recibió muestras de apoyo desde distintos ámbitos, incluido el presidente boliviano, Evo Morales, quien el lunes le expresó su solidaridad en Twitter.

El brasileño ya denunció en agosto de 2018 insultos racistas de parte de hinchas y de un jugador de Destroyers de Santa Cruz en un partido del torneo local.

Wilstermann, equipo de Copa Libertadores, presentó una demanda por discriminación contra Blooming ante el Tribunal de Justicia Deportiva, explicó por su parte el abogado del club cochabambino, Cayo Salinas.

Los aviadores piden que se sancione a la Academia cruceña con una multa de 30.000 francos suizos, unos 30.200 dólares, la prohibición de jugar de local en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera de Santa Cruz y la pérdida de seis puntos en el actual torneo Apertura.

También reclaman que el resultado del partido, que acabó con un 2-0 a favor del Blooming, se revierta y se les otorgue los tres puntos.

La Academia cruceña es segunda del Apertura aunque empatada a 28 puntos con el líder Nacional Potosí.

Blooming respondió con otra denuncia ante el mismo tribunal deportivo contra Serginho, por supuestas “ofensas al público”, y contra el cuerpo técnico de Wilstermann, por “abandono del terreno de juego” y “juego a desgano”, según informó el pasado martes presidente del club a los medios, Juan Jordán.

Los celestes de Santa Cruz exigen que se suspenda por un año al brasileño, al que acusan de haber provocado a la hinchada bloominista con supuestos gestos obscenos, y demandan que se quite 9 puntos al Wilstermann.

Jordán advirtió de que Serginho “tiene antecedentes de provocación, discriminación y racismo”, pues según su versión incluso insultó al técnico de Blooming, el exseleccionador de Bolivia Erwin Sánchez.

El presidente pidió “que no se pierda el folclore del fútbol”, al considerar que el jugador “que no tiene apodo, no tiene identidad”.