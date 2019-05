El mensaje de Guaidó no llega a los cuarteles, que Maduro visita

El mensaje que el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, pretendió hacer llegar a los militares encontró obstáculos y escasa respuesta y no llegó a los cuarteles, a los que el gobernante Nicolás Maduro pagó una visita para exigir lealtad y reforzar su imagen entre la tropa.

Guaidó pidió a los opositores que se congregaran a las puertas de los destacamentos militares para pedir a los uniformados, nuevamente, que desobedezcan a Maduro, cuyo nuevo mandato de seis años no es reconocido por el antichavismo, así como por buena parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza.

Pero esta llamada encontró una escasa respuesta en todo el país y en Caracas apenas un puñado de personas atendieron la solicitud del líder opositor, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 Gobiernos.

El grupo más numeroso de antichavistas se dirigió hacia el control militar de la residencia presidencial La Casona, que hace años no ocupa ningún mandatario, donde fueron bloqueados por un piquete de policías que cortaban el paso equipados con equipos antidisturbios.

Allí, los manifestantes, la mayoría de ellos de avanzada edad, intentaron dialogar y entregar el documento de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que les garantiza a policías y militares el perdón jurídico si se rebelan contra Maduro.

«He venido porque hay que luchar por la libertad, en este país cada día vamos de mal en peor, no tenemos comida, no tenemos medicinas, no tenemos ningún beneficio de lo que el Gobierno está llamado a hacer», comentó a Efe Martín Mora, una de las personas que acudieron hasta el lugar.

Tras una breve espera, se unieron al grupo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) también con equipos antidisturbios y algunos con máscaras de gas.

El comandante del grupo de la GNB recibió el documento y posteriormente lo quemó, pudo constatar Efe, mientras afirmaba que los militares no iban a traicionar su deber.

Decepcionó así a los opositores como Mora, que espera que «los militares sean conscientes y que le hagan caso al pueblo», en referencia a los constantes llamados de la oposición a la Fuerza Armada para que dé la espalda a Maduro.

En otro punto del oeste de Caracas, en las cercanías del comando general de la GNB, una cincuentena de manifestantes acudió al llamado de Guaidó y gritó consignas contra el Gobierno de Maduro antes de que un representante del grupo leyera, a unos metros de distancia, el mensaje-petición de Guaidó.

En el mismo, el jefe del Parlamento alerta a los militares que la situación de Venezuela es insostenible, y les insta a tomar parte de su reclamo por el poder.

«El momento es ahora», dice Guaidó en su mensaje, que califica como «venezolanista y patriótico».

«Estamos muy desunidos, antes hablar de los militares era un honor, era un honor decir que pertenecías a los militares, que estabas en la GNB, eso era un orgullo. Ahora uno (les) tiene miedo», dijo a Efe desde ese punto la manifestante María Cassau.

La pensionista de 64 años dijo no saber si finalmente el mensaje de Guaidó llegó a los militares del comando de la GNB, pero estimó que la sola presencia de personas en las calles debe servir de reflexión a los uniformados.

Quien sí pudo llevar su mensaje a la tropa fue Maduro, que visitó un centro de adiestramiento en el estado Cojedes (noroeste) y estuvo acompañado por el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino, y el comandante de la GNB, Jesús Suárez Chourio.

«No somos un país débil ni desvalido, somos un país con una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana que debe estar cada vez más unida, más cohesionada y más leal que nunca», dijo Maduro en su mensaje a una tropa que escuchaba acuclillada y repitiendo el lema «leales siempre, traidores nunca».

Aseguró que esa unión es necesaria pues «hay un imperio norteamericano que pretende gobernar toda la América» y ha levantado la bandera de la doctrina Monroe.

Por eso, pidió a las autoridades de la base que los cadetes estudien esa doctrina, sintetizada en la frase de «América para los americanos», y aseguró que las alternativas son «Monroe o Bolívar, o el imperio yanqui o la Venezuela chavista».

Maduro también pidió a los cadetes que estén atentos a «los vendepatrias, los traidores y los quinta columnas» y que tengan una lealtad «activa».

Asimismo, consideró que «un puñado de traidores», como califica a los cerca de 40 uniformados que apoyaron el pasado martes a Guaidó en un efímero levantamiento militar, no pueden terminar con «la cohesión» de la Fuerza Armada que, hoy, lo sigue reconociendo como su legítimo comandante en jefe.