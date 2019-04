Experto dice que pozo Boyuy X2 contiene gas enriquecido

El presidente de GEOMAP y de La Te Andes, Roberto Hernández, aseveró que las reservas halladas en el pozo Boyuy X2 son yacimientos con gas enriquecido, no solo como gas seco.

Hernández también indicó que el reciente descubrimiento del pozo Boyuy X2, en el Huamampampa profundo, a casi 8.000 metros de profundidad, representa 3.000 metros de espacio en la vertical en la que se puede encontrar diferentes reservorios de areniscas con hidrocarburos, desde el norte de Huacaya hasta el norte de Argentina, lo que permite continuar explorando niveles profundos.

“Se pensaba que a 7.693 metros el gas no podía surgir, sin embargo, el gas surgió, y enriquecido, no como gas seco”, remarcó Hernández, al final del taller “Exploración Profunda en el Sub Andino Boliviano, Lecciones Aprendidas y Visión para el Futuro”.

El especialista destacó que “el pozo Boyuy X-2 generó un encuentro de discusión entre más de 90 geocientistas de 6 países y 3 continentes, así como de la mayoría de las operadoras del Estado Plurinacional de Bolivia, que fueron acompañados por empresas de Geociencias de Argentina, Francia y China en la llamada Reunión de trabajo de “Exploración profunda en el Sub Andino de Bolivia””.

Asimismo, Hernández aseveró que el pozo Boyuy X-2, confirmó un sistema petróleo activo y descubrió una acumulación de gas rico, a profundidades en el pasado impensables e inalcanzables.

“Este Huamampampa profundo ha roto paradigmas que impedían tomar decisiones de búsqueda de reservorios profundos”, agregó.

Consultado sobre las opiniones adversas hacia el proyecto por políticos y analistas opositores, respondió que “esto es un tema totalmente técnico, como el sector en su conjunto. Si no hubiera sido un gran hallazgo, hoy no estaríamos reunidos en Bolivia con los mejores geocientistas de la AAPG; no tienen una base técnica de análisis de este tipo de proyecto por falta de información real y concreta”.

Roberto Hernández es geólogo explorador senior de la Universidad de La Plata (Argentina), con especialidad en Geología del Petróleo en la Universidad de Buenos Aires (Argentina), con 35 años de experiencia en geología de campo, habiendo sido formado por YPF en la Comisión Geológica.

Es presidente XR- GEOMAP que aglutina a dos empresas argentinas que brindan servicios geológicos en exploración y producción de gas y petróleo en Sudamérica, desde hace 26 años.

También es presidente de La Te Andes, una empresa público – privada de Argentina que relaciona la ciencia con la Industria de los hidrocarburos y la minería.