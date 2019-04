Gisela López será investigada por uso de Bs 12.000.000

La exministra de Comunicación, Gisela López, natural de Santa Cruz, de acuerdo a documentación que se remitió a la Contraloría, contrato a la empresa mexicana Neurona para efectuar “una campaña internacional en torno a la demanda marítima de Bolivia”.

No hubo licitación internacional, la empresa mexicana no tenía versación sobre el tema, tampoco documentación sobre diferentes reuniones de delegados chilenos y bolivianos jamás informó a los bolivianos si tenían algún elemento o prueba de que Chile estaba obligado a negociar una salida soberana al Océano Pacífico. Los resultados de la CIJ de la Haya son demostración y prueba plena que hubo malversación, la empresa mexicana Neurona fracasó, munió de papelería y frases que dijeron algunos exdignatarios de países extranjeros, no aportó ninguna documentación irrefutable para ser utilizada ante el Tribunal de Puro Derecho, afirmó el legislador Wilson Santamaría.

“Gisela López Z., ocultó información a los bolivianos, firmó un contrato multimillonario con dicha empresa, ajena a la realidad historia de los hechos producidos en Bolivia y en el contexto internacional sobre el derecho marítimo”, manifestó Santamaría.

El analista político Dr. Wenceslao Jáuregui afirmó: será en esta instancia en que se efectuará investigación contra Gisela López, para que responda sobre el uso de Bs 12.000.000 para un tema álgido para Bolivia. Se habría entregado documentación top secret o por lo menos calificada de carácter secreto a la empresa Neurona, lo grave es que los servicios de inteligencia del Estado, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, habrían sido rebasados por dicha exministra al extremo que, por la sentencia dictada por la CIJ en la Haya, se desprende que la situación jurídica de puro derecho estaba claramente definida en favor de Chile.

El ministro de Comunicación Manuel Canelas, a tiempo de intentar justificar lo injustificable, respecto a que el capital de operaciones de dicha empresa era mínimo en torno a los doce millones de bolivianos que recibió, expresó que se remitió a la Contraloría la documentación respectiva.

Pus de la corrupción

“Nuevamente el pus de la corrupción revienta en esferas del Gobierno, antes lo fueron con el Fondo de Desarrollo Campesino, barcazas chinas, CAMCE, adquisición con sobreprecio del satélite chino, adquisición de aviones, helicópteros y ahora malversación de más de Bs. 12.000.000 solo para la campaña marítima, con funestos resultados, amén de lo que aparte se gastó en abogados, viajes a todos los continentes, reuniones de juristas con el presidente Morales en diferentes capitales de naciones, para analizar cómo iba la demanda, etc.”, señaló el diputado Wilson Santamaría.

Canelas: auditorías a contratos con Neurona están en la Contraloría

Las auditorías a ocho contratos que el Ministerio de Comunicación firmó el año pasado con la empresa mexicana Neurona Consulting S.A., por más de 12 millones de bolivianos, están en manos de la Contraloría, para garantizar la transparencia del proceso de fiscalización, informó el titular de esa cartera de Estado, Manuel Canelas.

“Nosotros hemos pensado que era mejor que un ente externo se haga cargo de eso, para evitar algún tipo de sospecha o susceptibilidad (…), hemos pensado que es una garantía de mayor transparencia que lo haga la Contraloría”, indicó.

Durante la gestión de la ministra Gisela López, la empresa mexicana se adjudicó consultorías para la elaboración de estrategias comunicacionales referidas a la demanda marítima boliviana, la producción de material audiovisual y artes gráficas.

Por su parte, los legisladores de la oposición denunciaron que esos contratos, por invitación directa, presentan irregularidades.

“El monto total de todos los contratos y órdenes de servicio alcanza a 12.461.000 bolivianos”, precisó Canelas, quien asumió el control del Ministerio de Comunicación en enero último.

Añadió que el informe de la Contraloría establecerá si la empresa Neurona tenía todo en regla y si cumplió con los fines para los que fue contratada.

En la actualidad “no tenemos contrato vigente con ellos”, concluyó Canelas.