Labo VR, un juguete de cartón que lleva Switch a la realidad virtual

Nintendo lanza un accesorio, el Labo VR, hecho con cartón, que permite convertir su consola Switch en un dispositivo de realidad virtual, un formato en el que se podrán jugar medio centenar de títulos de su catálogo como “Super Mario Odyssey” y “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.

El dispositivo Labo VR está formado por una estructura de cartón con forma de visor que los usuarios montan manualmente, y en la que, una vez montado, se inserta la consola.

La pantalla de la Switch adapta entonces la imagen a un formato especial que permite que, cuando se mira a través del visor, se vea una imagen en tres dimensiones, similar a la de cualquier gafas de realidad virtual.

Labo VR forma parte de la línea Nintedo Labo, una serie de kits de juguetes de cartón que el usuario monta él mismo y luego combina con la consola.

Nintendo Labo, que por su estética “vintage” recuerda más a un juguete antiguo que a un accesorio de videojuego, se alzó con dos premios en la última edición de los premios Bafta (mejor videojuego familiar y apartado de innovación).

Además de las gafas, el Labo VR cuenta con accesorios extras que se añaden al visor como un disparador o un pedal, y que se combinan con las gafas.

La mayoría de dispositivos de realidad virtual -Oculus, pueden ser utilizados a partir de los 12 años, pero el ideado por Nintendo baja hasta la edad a los 7.

“Super Mario Odyseey” y “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, dos de los títulos con mejor acogida de Nintendo estarán disponibles para jugar con este sistema a partir del 26 de abril.

Un sistema que en Estados Unidos saldrá a la venta por unos 40 dólares el set más básico.