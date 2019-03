Lenny Kravitz: “No pienso en ser innovador, solo en ser yo mismo”

El músico estadounidense Lenny Kravitz aseguró en Bogotá que el secreto para poder atraer nuevos públicos y mantenerse en lo alto del candelero musical tras 30 años en la música es no pensar en ser innovador, apenas él mismo.

“No pienso en ser innovador, solo en ser yo mismo. Siempre soy yo mismo y creo en ser auténtico y ser honesto con quien soy. Eso atrae (nuevos públicos). Es muy interesante, en los últimos años he visto que mi audiencia se está haciendo más joven”, dijo Kravitz en una rueda de prensa previa al concierto que dará en Bogotá el sábado.

Precisamente, una de las condiciones que ha puesto para su concierto en Bogotá es que permitan el ingreso a menores de 12 años, para lo cual los promotores han tenido que conseguir un permiso especial.

De cara a esa gente joven que ahora se acerca a su música, aseguró que a él le pasó lo mismo cuando entró en contacto con Jimmy Hendrix, David Bowie o John Coltrane.

“Hay una cosa romántica en adentrarse en la música cuando no era tu tiempo”, aseveró Kravitz, para quien los niños “pueden leer” a los artistas que no son honestos consigo mismos puesto que “pueden oler la mierda muy rápido”.

Por todo ello, considera que la clave para mantenerse en lo alto del éxito musical es “ser quien eres”.

“Y mantenerse en ello porque cuando tienes una larga carrera (…) habrá momentos en que serás más vigente o no tan vigente a los ojos del mercado y de los rankings”, explicó el autor de “Fly Away” o “Again”.

“Pero eso no significa que seas menos. (Una carrera musical) es más acerca del viaje y permanecer fiel a quien eres”, comentó.

Kravitz consideró que si un artista sigue las modas y busca lo que considera que va a ser un éxito la audiencia lo va a percibir y en buena medida se va a alejar al entender que no es auténtico.

El polifacético rockero explicó que ha visto como muchos de sus ídolos lo hicieron y se preguntaba los porqués.

“Sabes que iban a por el ‘hit’ (…) Esa es mi opinión porque puedes decir que no eran auténticos, sino que intentaban perseguir el éxito y está bien si es lo que quiere hacer, pero para mí la clave (para mantenerse en la cresta de la ola) es que nunca hice eso y estoy feliz de no haberlo hecho”, apostilló.

Sin embargo, reconoció que le han tentado en varias ocasiones trabajadores del sector que se acercan a decirle qué debe componer, tocar o hacer un dueto con un artista en boga o contratar a un productor “porque hace todos los ‘hits'”.

“Eso no me importa, a mí me importa el viaje completo de inicio a fin”, subrayó Kravitz.

El cantante presentará en Bogotá su último trabajo, “Raise Vibration”, en el que será su primer concierto en Colombia desde que publicó en 1989 “Let love rule”.

Por eso, afirmó que durante el concierto intercalará sus nuevos temas con un recorrido con los clásicos puesto que no se cansa “de tocar la música antigua” porque lo hace “para la gente”.

Acerca de su último trabajo de estudio, Kravitz expresó que lo soñó por completo, algo que hasta ahora no le había sucedido de inicio a fin.

Al haberlo soñado lo considera un “auténtico presente” que le fue dado y que tiene como consecuencia una gira mundial con la que dará “dos veces” la vuelta al orbe así como visitar países en los que nunca había estado, como Colombia.

En la rueda de prensa no dejó pasar tampoco la oportunidad para mostrar su preocupación por el medioambiente y por “cómo estamos tratando el planeta”.

“Estamos destruyendo el planeta en cada esquina, lo sabemos, lo puedes ver y ser testigo”, expresó.

Pero sus preocupaciones van más allá: “Estamos también destruyéndonos a cada uno porque no hemos aprendido a aceptar las diferencias, somos todos diferentes, venimos de diferentes partes, diferentes contextos y culturas. Esa es la belleza de la vida”.

Eso considera que se expresa en que hay seres humanos asesinando “a gente que no es igual que nosotros”.

“Vamos a una mezquita, a una iglesia, a un templo y matamos gente porque son diferentes”, concluyó.