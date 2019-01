Madre de víctima de abuso sexual denuncia irregularidades en la justicia

La madre de la joven de 18 años que fue abusada sexualmente en un motel de Santa Cruz denunció ayer varias irregularidades de la justicia para resolver ese caso y pidió ayuda al presidente Evo Morales para frenar esa situación y lograr castigar a los responsables.

La madre de la afectada expresó su indignación por las irregularidades que se presentan en el proceso de investigación que realiza la Fiscalía y acusó a los fiscales de haber recibido dinero para favorecer a los acusados.

“Ahora con tanta injusticia lo único que pido es la ayuda de todo el país y las autoridades y sería de mucha ayuda para mí que pueda entrar el Presidente para que sea justo, estaría agradecida totalmente yo y mi hija”, dijo en una entrevista con el canal Gigavision, sin revelar su nombre y rostro.

La madre rompió el silencio y dijo que vive pesadilla desde diciembre pasado, fecha en que, según la denuncia, cinco jóvenes abusaron sexualmente de su hija en un motel de la ciudad de Santa Cruz.

Rechazó el último informe forense, que concluyó que no se encontró presencia de espermatozoides, ni tampoco el antígeno prostático específico (PSA) en las partes íntimas de la joven, quien, a su juicio, “se volvió como un bebé y tiene temor a quedarse sola”.

“Yo soy la que estoy todos los días con ella, yo duermo con ella. Me dice: “mamá, si vos no estás a mi lado, yo me siento mal, siento que me va a pasar algo. (…) Se estaba muriendo”, indicó rompiendo en llanto.

Frente a ese hecho, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, expresó su solidaridad y dijo que la población estará vigilante para que se haga justicia.

“#NoEstásSola Como madre te digo que no hay justificativo para la barbarie. Somos muchas personas las que te apoyamos y estaremos vigilantes para que se haga justicia”, escribió en su cuentan en Twitter.