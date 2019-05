Mesa ataca y se victimiza, pero no aclara contradicciones: Jiménez

El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, advirtió ayer que el expresidente y actual candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, lanza ataques y se victimiza ante la opinión pública, pero no aclara las contradicciones sobre los 30.000 dólares que recibió en 2009 del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Gonzalo Medina, vinculado con el narcotráfico.

«Está dando una pésima señal, totalmente nefasta de generar tanta duda y contradicción de un tema como este, finalmente el que no teme nada, aclara las cosas (…), él tiene la responsabilidad de aclarar las cosas y más bien sale a atacar victimizándose, cuando más bien las cosas deberían transparentarse», sostuvo en entrevista con medios estatales.

El Ministerio Público convocó a Mesa para este lunes, a declarar en calidad de testigo sobre los 30.000 dólares que recibió del exdirector de la FELCC.

Jiménez dijo que Mesa, en calidad de testigo, debería aportar con las investigaciones, ya que es el deber de cualquier ciudadano coadyuvar con la justicia, «más siendo candidato para las próximas elecciones generales».

«Eso no involucra que se lo esté sindicando de nada, no lo involucra, hay un rol, yo creo, de victimización que no corresponde», insistió.

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Susana Rivero, denunció días atrás que Mesa recibió 30.000 dólares de Medina, descubrimiento que se efectuó en el marco de la investigación del caso Lava Jato, que consiste en el pago que hicieron empresas brasileñas para la adjudicación de obras.

Jiménez indicó que en las declaraciones de Mesa y de sus abogados existen varias contradicciones, ya que primero se habla de un documento sobre la compra y venta de un departamento en junio de 2009 y que se habría concretado en mayo de 2010.

No obstante, al día siguiente, Mesa se contradice nuevamente y emite un comunicado en el que habla de un documento que se firmó en marzo de 2010 por 19.000 dólares, indicó Jiménez.

Además, agregó, el abogado de Medina, Abraham Quiroga, dio cuenta que se trata de 55.000 dólares que recibió Mesa.