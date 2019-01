Morales le dice a la derecha que deje de “llorar” y que se una

El presidente Evo Morales pidió ayer a los candidatos de la oposición que presenten el plan de gobierno que tienen a la población, en vez de estar “llorando” y quejarse ante la Organización de Estados Americanos (OEA). con el objetivo de vetar su participación en las próximas elecciones generales.

“Estamos escuchando que no quieren las elecciones primarias porque nos tienen miedo (…) y piden la intervención de la OEA, están diciendo que habrá fraude, pero qué fraude si el 2002 nos han quitado el triunfo y no nos hemos quejado, no hemos llorado y ellos anticipadamente ya están llorando, de paso son llorones los de la derecha, por qué no se juntan todos de una vez”, aseveró.

Los opositores “no están pensando en Bolivia, no conocen Bolivia, no saben sufrir; los que sabemos sufrir sí planteamos programas sociales (…). Y hoy, en vez de estar quejándose a la OEA cobardemente, de miedo (…), que hagan un programa del pueblo y no del imperio”, puntualizó.

Asimismo, Morales aseguró que, en una reciente reunión, algunos opositores dijeron que se debe continuar en la búsqueda de unidad para enfrentarlo y negociar con Mesa espacios para tener más senadores y diputados.

Entonces, “como siempre están repartiéndose pegas y cargos, no están pensando en Bolivia. (Por eso) yo diría, en vez de estar quejándose a la OEA cobardemente y con miedo (deberían unirse), y en vez de estar quejándose de que habrá fraude, que se preparen y presenten un programa, un programa del pueblo y no un programa del imperio”, remarcó.

“¿Qué fraude?”, acotó a tiempo de recordar que a él le quitaron la victoria electoral en 2002, cuando terminó tercero a pocos votos de tener la posibilidad de ser elegido mandatario.

Agregó que entonces él no “lloró” y que ahora la derecha, llevando quejas ante la OEA, ya está llorando anticipadamente.

Esas declaraciones surgen un día después de que el exmandatario y candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, pidió a la OEA aplicar la Carta Democrática Interamericana en Bolivia, en un intento por anular la repostulación de Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).

“El MAS es el movimiento político más grande desde la fundación de la República (…), la derecha nos tiene miedo”, enfatizó el líder indígena, que llegó el 2006 a la presidencia del Estado con el 54% de los votos a su favor y fue reelecto en el 2009 y el 2014 con más del 60%.

El binomio oficialista buscará en octubre de este año ampliar su mandato hasta el 2025 en unos comicios en los que enfrentará a ocho frentes de la oposición.

“Por qué no se juntan todos de una vez. Nos enfrentaremos pobres – ricos, ricos – pobres, patriotas – antipatriotas”, agregó Morales, asegurando que el MAS y las organizaciones sociales han demostrado en los últimos 13 años que Bolivia tiene “mucha esperanza” para desarrollarse económica y socialmente.

El jefe de Estado realizó sus declaraciones ante una multitud de habitantes de la Mancomunidad de Municipios del Cono Sur del departamento central de Cochabamba que proclamaron al binomio del MAS como sus candidatos.