Moscoso se adueña del “Open American Iris” de raquetbol

El raquetbolista Conrado Moscoso revirtió la adversidad ante el estadounidense Rocky Carson para proclamarse como campeón del Grand Slam “Open American Iris”, después de ganar la final de singles por 2-1 ayer por la tarde, en el complejo de Sarco, Cochabamba.

Moscoso se impuso por la cuenta de 6-15, 15-14 y 11-2. El raquetbolista capitalino comenzó con apuros el partido y fue encerrado en el juego de Carson, pero el aplomo y la determinación del local hizo posible la remontada con su juego que recibió la ovación del público.

“En este deporte nada está dicho. Hay que pelear hasta el último punto. Me esforcé muchísimo, estuvo concentrado en el juego y no tanto en el marcador. Eso me ayudó”, comentó Moscoso, quien se ganó el afecto de la población cochabambina durante esta semana de competencia.

Carson llegó a Cochabamba como el favorito para llevarse el título en individual Open. Hizo un buen torneo y con su juego estuvo cerca de salir campeón de la primera versión de este Grand Slam, que forma parte del Tour Profesional.

“Fue un partido reñido, cada uno tiene su táctica para salir adelante. Lo tomó como una revancha personal, porque anteriormente me enfrenté a él sin éxito y ahora pude ganar, y la alegría es mayor por hacerlo en mi país”, mencionó Moscoso.

Un día antes, Moscoso colocó a Bolivia en la cima de este torneo en la modalidad de dobles cuando junto a Roland Keller salieron campeones después de superar a Carson y Felipe Camacho (Costa Rica) por 15-9 y 15-9.

En damas, la final tuvo frente a frente a Samantha Salas (México) y a la boliviana María José Vargas que representa a Argentina. La victoria fue para Vargas por la cuenta de 3-2 con los parciales de 11-8, 10-12, 11-13, 11-3 y 11-9, en un compromiso de alto nivel técnico y que podía inclinarse hacia cualquier lado.

En dobles femenino, Vargas con la boliviana Natalia Méndez, también representando a Argentina, fueron las campeonas con un triunfo por 15-6 y 15-11 sobre Salas y Rhonda Rajsich (Estados Unidos).