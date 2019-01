Plantón por 21F y recintos electorales vacíos

Hoy 27 de enero de 2019, se recordará que hubo y paso sin pena ni gloria las denominadas elecciones “primarias”, en que los ciudadanos sin militancia política no concurrieron a las urnas, sino de acuerdo a convocatoria del tristemente célebre Tribunal Supremo Electoral, solo los militantes de los partidos inscritos en dicho Tribunal, para votar, si existiera, por algún disidente que impugne al interior de sus siglas a otro u otros candidatos.

A la fecha no existe en ninguno de los partidos registrados que haya disidentes que deseen ser candidatos, por el MAS contra Evo Morales, por Bolivia dijo No contra Oscar Ortiz, por el FRI contra Carlos Mesa, por UCS contra Víctor Hugo Cárdenas, por Partido Demócrata Cristiano contra Jaime Paz Zamora, por Movimiento Tercer Sistema (MTS) contra Felix Patzi, o en el MNR y de otras siglas desconocidas. No existen opositores a los candidatos oficiales, es decir que las “primarias” resultan un fiasco para el TSE y tendrá que responder por los Bs.25.000.000, que, según parlamentarios de los partidos de oposición, fueron “malversados,” así calificaron los Diputados, Luis Gutiérrez, Wilson Santa María, Gonzalo Barrientos y otros.

Lo cierto es que desde anoche se preparó vigilia y plantón de las plataformas ciudadanas que apoyan el 21F y rechazan las “primarias”, a los candidatos del partido gobernante y exigen la renuncia de los integrantes del TSE, principalmente de Antonio Costas, María E. Choque, Dunia Sandoval y otros. Sobre el caso el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, que preside el Dr. Waldo Albarracín, actual rector de la UMSA exige que todos los vocales de dicho tribunal “renuncien”, porque han cometido “delitos”.

Estando presente en Bolivia, “veedores de la OEA” es posible que no sean reprimidos por la policía, para que el gobierno no quede mal, porque ganas no le falta sobre todo a los que consideran, dentro del gobierno, que a falta de idas se debe imponer la violencia para acabar con “la oposición”.

Gastar Bs.25.000,000 solo para complacer a dos personas, es falta de conciencia ciudadana, de honradez con los sectores que bien podrían utilizar dichos fondos para salud, educación, vivienda.

El TSE no podrá descargar gastos de papelería, por cuanto el Estado tiene una imprenta moderna que costo más de veintidós millones de dólares, solo una maquina marca Heidelberg costo, dijeron servidores públicos, doce millones de dólares instalada en El Alto donde se supone se imprimió la propaganda electoral, las papeletas de voto y todo lo que tiene que ver con impreso eleccionario.

Tampoco podrá descargar sumas de dineros que se haya otorgado a algún partido opositor, pues estos indicaron que no recibirían ni un centavo del TSE porque no quieren complicarse y constituirse en autores de “malversación”.

Solo queda el MAS, el TSE, ¿señalara que le dio todo el presupuesto asignado para las primarias o gran parte de dicha suma a los candidatos oficialistas?, es una interrogante que se hace el pueblo.

Como se ve los recintos electorales vacíos, no quepa la menor duda que las “primarias” no debieron ser convocadas. Los veedores de la OEA tendrán que informar que no hubo “primarias” en ningún partido oficialmente registrado ante el TSE de Bolivia por tanto que no se justificaba el desembolso de dineros.

Estamos en los momentos en que ingresa a la cancha de futbol un equipo amparado por el tráfico de influencia en razón del cargo, con logística y dinero del Estado de por medio, además apoyado íntegramente por el referí, sin que hubiera equipo o equipos contrarios menos espectadores.

Que grandísimo día, mejor será que los padres de familia concurran a las calles y prados de las ciudades acompañados de sus pequeños hijos en bicicleta o para hacer ejercicios marciales o simplemente ir a la feria de Alasita.