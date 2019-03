Mientras el gobierno anuncia la aplicación del Sistema Único de Salud (SUS) desde hoy utilizando más de tres mil centros médicos de primer nivel, las gobernaciones de La Paz, Tarija y Santa Cruz se negaron a firmar un acuerdo que es requisito fundamental para la implementación del seguro gratuito. Hoy se efectuará un acto de lanzamiento oficial del SUS en Cochabamba, con un soporte de $us 200 millones del Tesoro General de la Nación (TGN); de ese monto, $us 79,7 millones garantizarán las 1.200 prestaciones que se darán en los establecimientos de salud.

Asimismo, se prevé que $us 31,1 millones irán al tratamiento de enfermedades de alto costo (cáncer, insuficiencia renal y otros); $us 57 millones, se destinarán para contratar a 8.000 profesionales, técnicos y administrativos; y $us 30,8 millones, a las mejoras en la infraestructura y el equipamiento del tercer nivel. El objetivo del SUS es dar atención gratuita a 5,5 millones de habitantes, la mayoría comerciantes, campesinos, transportistas, albañiles, trabajadoras del hogar y personas que viven en situación de calle, según el gobierno.

Según el gobernador de La Paz, Félix Patzi, el convenio significaría que la Gobernación pierda al menos nueve competencias, por lo que se debería cambiar la Ley Marco de Autonomías. El gobernador paceño se reunió con la Ministra de Salud, pero no se logró ningún acuerdo. Patzi explicó que tiene toda la intención de implementar el SUS, pero que hacerlo significaría el traspaso de bienes, infraestructura y personal de la Gobernación al Ministerio, lo que en el futuro podría conllevar procesos legales en su contra. Por ello, se decidió hacer una consulta al Servicio de Autonomías para que se pronuncie.

La Gobernación de Santa Cruz anunció que no firmará el convenio y exige al gobierno central que cumpla con lo que estipula la ley y con los compromisos de dotación de ítems, y con eso se podría asegurar atención en salud para lo cual envió una contrapropuesta. En ese documento solicita “la tuición administrativa de los hospitales de tercer nivel, incluyendo el Banco de Sangre y el Servicio Departamental de Salud (…) no pudiendo ser compartida o cogestionada con ningún nivel de gobierno”.

Mientras, el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, envió una invitación a la ministra Gabriela Montaño para analizar el SUS y firmar un posible convenio, pero bajo los parámetros de respeto a las competencias departamentales, a la Ley de Autonomías y el fortalecimiento del Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija (Susat). El gobernador ratificó su posición de no firmar un acuerdo que vulnere la autonomía regional o quite la tuición del Sedes sobre los hospitales.

Lamentablemente los beneficiarios del nuevo servicio desconocen en qué consiste, y pese a que fue aprobada y promulgada la Ley del Sistema Único de Salud, aún no se aprobó la reglamentación que haga posible su aplicación. El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, informó que la reglamentación se encuentra casi concluida y están a la espera de los procesos normativos para su aprobación. Reconoció que aún faltan alrededor de ocho reglamentos que queda por trabajar, sin embargo los que son de carácter obligatorio se encuentran casi finalizados, los faltantes se trabajarán junto a los municipios.

Es lamentable que no se pongan de acuerdo en un tema de tanta importancia y tan sensible, pese al convencimiento general de la mala prestación de servicios tanto en el aspecto profesional como de insumos. El país necesita un verdadero cambio en el sistema de salud que en la actualidad no solamente es deficiente, sino injusto y atentatorio a la economía de la población, que debido a la poca capacidad de atención de los centros hospitalarios, carencia de equipos, médicos, especialistas, medicamentos y otros recursos, algunos enfermos acuden a la medicina privada. Pero este cambio debe ser real y aplicado contando con todo lo necesario.