Rivero: Mesa se enreda, se contradice y no responde al tema de fondo

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Susana Rivero, aseguró ayer que el expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, se enreda, se contradice sobre un depósito de 30.000 dólares que recibió del excoronel Gonzalo Medina, implicado en el caso del narcotraficante Pedro Montenegro, y no responde al tema de fondo.

«Hay muchos enredos en algo que está absolutamente claro, hay un vínculo demostrado documentalmente entre Carlos Mesa y ese comandante Medina que hoy día está investigado y destituido por este gran escándalo de narco vínculos en Bolivia», señaló a los periodistas.

Rivero explicó que Mesa evidenció muchas contradicciones después que conoció la denuncia sobre el depósito de Medina, tomando en cuenta que pidió transparencia y luego se olvidó que conocía a Medina.

«Aparece indignado y seguro de mostrar documentos por la venta de un departamento a Medina, que en realidad habría sido a la hermana del excoronel; anuncia una conferencia de prensa para hacer sus descargos y solo se limita a escribir en su blog», complementó.

«Hay mucho que esclarecer acá, yo encuentro bastante nerviosismo y no responde al tema de fondo: ese dinero es dinero ilícito, del narcotráfico, o de una vinculación con narco-vínculo o estamos hablando de lavado o no, eso es lo que tiene que responderle a Bolivia y no a mí», puntualizó.

Medina fue destituido de la dirección de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen por un posible nexo con el narcotraficante Pedro Montenegro Paz y fue detenido en Santa Cruz.

Por otra parte, la legisladora del MAS dijo que a Mesa le «encantan» los adjetivos para insultarla, cuando ella se respalda con documentos y aseguró que lo único que busca es que se esclarezca ese movimiento «inusual y sospechoso» detectado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UID).

Vendió un departamento

Según Carlos Mesa vendió un departamento de su padre a la señora Blanca Hinojosa, y quien hizo el depósito por la transacción fue el excoronel Gonzalo Medina, algo que «conoció recién».

«Dicho departamento se vendió a la señora Blanca Grimanesa Hinojosa Imanareco (CI. 1927860-Beni). El día 16 de junio de 2009 se depositó en mi cuenta la suma de 30.000 dólares por esa transacción. Como se ve en la constancia del depósito, sólo aparece una firma sin aclaración ni detalle alguno. Entonces, asumí como no podía ser de otra manera, que el pago lo había hecho la señora Hinojosa. El día de ayer, me enteré por la declaración de la señora Susana Rivero que el depositante era Gonzalo Felipe Medina Sánchez», escribió Mesa en su blog.