Ryan Reynolds, «La Roca» y Downey Jr.: los sueldos más altos del cine en 2019

Los actores Ryan Reynolds, Dwayne Johnson («La Roca») y Robert Downey Jr. tienen este año los salarios más altos de la industria del cine gracias a sus nuevos proyectos, según la revista especializada Variety, que destaca el impacto de la plataforma de «streaming» Netflix en las ganancias de las estrellas.

Reynolds gana en este campo por goleada, ya que se llevará 27 millones de dólares por protagonizar la película de Netflix «Six Underground», dirigida por Michael Bay, que versa sobre un grupo justiciero financiado por millonarios y aún no tiene fecha de estreno.

En el segundo lugar de la lista están «La Roca» y Downey Jr., que se embolsarán 20 millones de dólares cada uno: el primero por la nueva entrega de la franquicia «Fast & Furious», que llega a la gran pantalla en EE.UU. este agosto, y el segundo por «The Voyage of Doctor Dolittle», prevista para enero de 2020.

El siguiente es Will Smith, con 17 millones de dólares por «Bad Boys for Life» (enero de 2020), aunque la revista señala que «probablemente obtendrá 35 millones de Netflix a cambio de retomar su papel de ocurrente policía en ‘Bright 2′».

El intrépido Jason Statham, otra de las estrellas de «Fast & Furious», no ganará tanto como su compañero «La Roca» pero aún así se coloca en el ránking de los mayores sueldos con 13 millones de dólares, una cifra en el rango de lo que Tom Cruise cobrará por «Top Gun: Maverick» (junio de 2020), entre 12 y 14 millones.

Es un salario similar al que Variety calcula para la primera actriz en la lista, Emily Blunt, que llevará la segunda entrega de su «thriller» «A Quiet Place» a los cines en mayo de 2020 por unos 12 o 13 millones de dólares, prácticamente la mitad que los actores mejor pagados.

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, los protagonistas de lo nuevo de Quentin Tarantino, «Once Upon a Time in Hollywood», obtendrán un cheque de 10 millones cada uno por lo que promete ser un taquillazo este verano, y lo mismo cobrará la actriz Gal Gadot por «Wonder Woman 1984», de estreno en junio de 2020.

«Aunque a Gal Gadot le pagaron una miseria para crear el rol de Wonder Woman en ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’ en 2016, conseguirá unos heroicos 10 millones para llevar los icónicos brazaletes» de la nueva entrega, apostilla la publicación.

Variety estima que Margot Robbie podría cobrar entre 9 y 10 millones de dólares por «Birds of Prey», y apunta además que ser productora de la misma película que interpreta contribuye a pueda «lograr acuerdos más enriquecedores».

Integran los últimos puestos de la lista, Idris Elba («Fast & Furious») y Ben Affleck («Triple Frontier»), con 8 millones; Kristen Stewart («Charlie’s Angels»), 7 millones; Martin Lawrence («Bad Boys for Life»), 6 millones; Joaquin Phoenix («Joker»), 4,5 millones, y Jessica Chastain («It: Chapter 2»), 2,5 millones.

Respecto al papel de Netflix, la revista asegura que está «reforzando las remuneraciones de los actores más famosos en el negocio en un momento en el que los estudios se están volviendo flagrantemente parcos al firmar cheques generosos».

No obstante, las estrellas no aumentan sus ganancias con el éxito de una película en esa plataforma, ya que no hay una amplia distribución en salas de cine y los ingresos proceden principalmente de las suscripciones. «Como reflejo de esa realidad, los salarios de Netflix tienden a ser más grandes», concluye.