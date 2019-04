Salcedo: Ley de Libertad Religiosa era urgente y fue elaborada por consenso

El Pastor general de la Ekklesía, Alberto Salcedo, afirmó ayer que la promulgación de la Ley de Libertad Religiosa era urgente y aseguró que fue elaborada por consenso y en varios años.

“Era urgente que tengamos una regulación específica para todos aquello lo que tenemos una creencia, una confesión una cosmovisión o lo que fuese”, afirmó a los medios estatales.

Recordó que cuando se fundó Bolivia, en 1825, nació “con una rigidez pegada a la Iglesia Católica” y hasta era considerada una traición el no ser católico o promover cualquier otra religión.

Dijo que más adelante las otras religiones estaban sujetas “a caprichos de autoridades de turno”, que aprobaban resoluciones supremas para coartar la libertad de conciencia que, a su juicio, es la más clara de las libertades “Entre esas nos pedían que presentemos nombre y carnets de identidad de todos los que asistían a nuestras reuniones como para prontuariados, y así una clase de imitaciones de todo tipo, hasta persecuciones osadas y atrevidas que han sufrido muchísimos. En la época de 1940 cuando 11 personas fueron apedreadas por grupos católicos porque ellos eran cristianos en ese entonces llamados protestantes, y la cantidad de abusos que se han cometido a lo largo de todos los años”, recordó.

Salcedo aseguró que la nueva ley abarca a todas las confesiones, “hay muchísimas fes, entonces una ley está llamada a regir los derechos y las libertades, las obligaciones de las cosmovisiones distintas”, acotó.

“Es fundamental, es la ley básica de todas, la libertad de conciencia el estado no puede regir la libertad de conciencia de nadie, la conciencia es particular, yo tengo derecho a creer o no creer y adorar a quien quiero adorar siempre que no contravenga el código penal y todos los códigos que hay, ese es el primer gran triunfo que hoy tenemos la libertad de no ser objeto simplemente de una dupla para decir cuando vernos o si hay mucho diezmo o no, que piensan que es la labor de la iglesia, nosotros trabajamos en la educación, rehabilitación, trabajamos con la familia con principios, valores, en la salud”, argumentó.