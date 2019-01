Stephanie Beatriz ve un cambio “drástico” para los latinos en Hollywood

La actriz Stephanie Beatriz, una de las protagonistas de la serie “Brooklyn 99”, estrena el próximo 8 de febrero “The Lego Movie 2: The Second Part” y, admite, en una entrevista con Efe, que “el panorama” en Hollywood para los latinos “ha cambiado drásticamente” en los últimos años.

“Sin duda, hay muchas más puertas abiertas”, indicó la artista, nacida en Argentina hace 37 años. “El panorama ha cambiado tanto desde que empecé mi carrera… Incluso desde que comencé mi participación en ‘Brooklyn 99’ la situación es muy diferente”, señaló.

Para reforzar su mensaje, Beatriz, que encarna a la detective Rosa Díaz en “Brooklyn 99”, se escuda en las recientes nominaciones a los Óscar, desveladas el pasado martes, en las que las mexicanas Yalitza Aparicio y Marina de Tavira obtuvieron las candidaturas a mejor actriz y mejor actriz de reparto, respectivamente, por sus actuaciones en “Roma”.

“Se me puso la piel de gallina cuando lo anunciaron. Es algo increíble. El mensaje que manda la Academia de esa manera es que cualquier artista, independientemente de dónde provenga, puede lograr algo así. No es algo solo al alcance de un tipo de persona, sino que es para todos”, comentó Beatriz.

“En el cine y la televisión deberíamos poder vernos reflejados todos. Debemos buscarnos y encontrarnos. Es emocionante poder formar parte de ese proceso”, añadió la intérprete.

Cinco años después del éxito del filme de animación “The LEGO Movie”, con casi 500 millones de dólares en la taquilla mundial, llega esta secuela en la que Phil Lord y Chris Miller (“21 Jump Street”) dejan los mandos de la dirección a Mike Mitchell pero se siguen encargando de su ocurrente y divertido guion.

En esta ocasión, los ciudadanos de Bricksburg afrontan una nueva amenaza en forma de invasores del espacio exterior que destruyen todo a su paso. Para acabar con ellos, los protagonistas deben viajar a mundos inexplorados, donde pondrán a prueba su coraje y su creatividad.

Chris Pratt, Elizabeth Banks y Will Arnett repiten sus personajes de la primera entrega, mientras que las incorporaciones llegan de la mano de Tiffany Haddish y la propia Beatriz, que presta su voz a General Mayhem, una especie de “Darth Vader con alas brillantes”, según la definición de Lord y Miller.

“Soy una fan enorme de la primera parte así que no dudé en hacer la audición para el papel y gané”, relató Beatriz entusiasmada sobre su participación en la cinta.

“Me encanta que es una continuación directa de la película original y que nuestro mundo real se ve reflejado en esta ficción”, reflexionó la actriz, cuyo personaje ve una gran evolución desde su primera aparición en pantalla.

“Tiene un desarrollo interesante. Muchos se identificarán con cómo se siente y quién es, especialmente las niñas pequeñas. Estoy deseando comprobar el efecto que tiene en ellas”, apuntó.

Que Beatriz fuera a formar parte del universo Lego parecía estar escrito. A los diez años, se cayó en su habitación con una de las innumerables piezas Lego que tenía por el suelo y le dejó una cicatriz en la cara.

“Ahí está para siempre como recordatorio a mi afición desmedida por los Lego”, dijo entre risas.

Poco después, a los 13 años, hizo una obra de teatro en su escuela y descubrió su amor por la interpretación.

“Era el papel de un hombre e incluso me puse un bigote. La gente se reía muchísimo y aquello me hizo sentir como nunca. Era muy tímida, pero comprobé que aquello me daba una gran libertad. Niños que no me habían hablado durante años se acercaron a felicitarme. Y no paré desde entonces”, declaró.

Su carrera comenzó con papeles pequeños en televisión hasta su salto a la gran pantalla en “Short Term 12”, donde compartía escenas con Rami Malek (nominado al Óscar por “Bohemian Rhapsody”) y Brie Larson (la próxima “Captain Marvel”).

Y, a pesar del éxito, no se olvida de sus raíces.

“No he vuelto a Argentina desde que nos marchamos. Yo era muy pequeña, pero planeo hacerlo pronto. No quiero estar simplemente dos semanas. Quiero estar como dos meses y tener una experiencia plena”, finalizó.