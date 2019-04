Taylor Swift lanza «ME!», un nuevo sencillo junto a Brendon Urie

Taylor Swift ha sorprendido este viernes con el lanzamiento imprevisto de un nuevo tema junto a Brendon Urie, líder de Panic At The Disco, que lleva por título «ME!» y cuyo videoclip ha superado los 20 millones de reproducciones en sus primeras horas.

El tema, que no aparece vinculado en principio a ningún próximo lanzamiento discográfico, según Universal Music, y que está ya disponible en todas las plataformas digitales, ha sido compuesto por sus dos intérpretes, así como por Joel Little, quien además lo ha producido junto a Swift.

«ME!» constituye el primer lanzamiento inédito de la joven estrella estadounidense desde el lanzamiento en 2017 de su sexto y último disco de estudio, «Reputation», que se convirtió en el segundo álbum más vendido de ese año en todo el mundo, con 4,5 millones de copias.

Galardonada a lo largo de su carrera con 10 premios Grammy, Swift llevó a cabo una extensa gira en los meses siguientes que se convirtió en el segundo «tour» mundial de mayores ingresos de 2018.

En el caso de Brendon Urie, cantante conocido por su amplia tesitura vocal, su último trabajo con el proyecto personal de Panic At The Disco! constituye el disco «Pray For The Wicked» (2018).

La de «ME!» es la primera vez que ambos artistas colaboran en un proyecto oficial conjunto y, según ha declarado Swift en una entrevista concedida a la cadena ABC, versa sobre «abrazar tu individualidad».

«Con una canción pop tenemos la capacidad de incrustar una melodía en la cabeza de la gente y queríamos que esta fuese de las que les hace sentir mejor consigo mismos», ha dicho.

Su progresión en Youtube recuerda a la de uno de sus grandes éxitos, «Look what you made me do», que se convirtió en el videoclip más visto en las primeras 24 horas de su publicación, con 43,2 millones de reproducciones, récord que actualmente ostenta la banda surcoreana BTS con el tema «Boy with Luv» y 200 millones de visionados en un día.