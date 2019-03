Toman La Paz para concientizar sobre el uso racional del agua

Una marcha de decenas de jóvenes y representantes de organizaciones sociales tomó ayer las principales calles de la ciudad de La Paz, para concienciar sobre el uso racional y cuidado del agua, en el marco de las actividades de la “Semana del Agua”, además se instaló una feria en la Línea Morada del teleférico ubicada en la Almirante Grau.

“Hoy hemos salido con un cartel y mensajes muy vivos que el agua no solamente es un derecho sino es cuidarlo, preservarlo y mantenerlo y entonces ahí es muy importante que toda la ciudadanía los bolivianos se sumen en este tema para que lógicamente logremos cuidar nuestro recurso hídrico”, dijo la viceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico, Julia Collado.

En conmemoración del Día Mundial del Agua, que se recuerda mañana, viernes, varios jóvenes se movilizaron con pancartas y mensajes con el lema “El Agua es un derecho cuidarlo es nuestro deber”, entre otros.

Mientras que en la feria participaron instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas Bolivia (Sernap), entre otras.

Por su parte, la representante de la Organización de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Carmen Condori, pidió a la población no botar basura cerca de las fuentes de agua para garantizar el recurso hídrico para las futuras generaciones.

“El agua es vida, sin agua no creo que vivíamos, por eso en el Día Mundial del Agua pido que cuidemos los ríos, los lagos, las orillas hay que cuidar, no hay que botar la basura tiene que ser limpio para que el ganado se dañe, para riego siempre cuidemos el agua no desperdiciemos”, instó.

Por su parte, el joven universitario José Torrez, exhortó a la población a usar el agua racionalmente para evitar que se tenga escasez del recurso hídrico en el futuro, como sucedió en 2016 en la ciudad de La Paz.