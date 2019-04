Vadhir Derbez presenta el sencillo “Mala” y dice que no dejará la actuación

El actor y cantante Vadhir Derbez aseguró en entrevista con Efe que, como queda patente ahora que presenta su sencillo “Mala” y ultima varios proyectos cinematográficos, estas dos actividades se “complementan” y no se planea entrar en la música para dejar la actuación.

“El plan ha sido el de siempre, balancear las dos cosas”, afirmó el intérprete, hijo del comediante mexicano Eugenio Derbez.

En comparación con discos anteriores, con “Mala”, tema con el que el joven incursiona en la música urbana, se está “atreviendo a (echar) un poquito más de picante, pero siempre con letras limpias, no quiero hacer nada con morbo ni vulgar”, apuntó.

Aunque, por otro lado, asegura que el vídeo de la canción, que se lanza al público el próximo 5 de abril, “en general está demasiado sexy y se va a ver un lado de Vadhir que antes no se ha visto”.

Nacido en Ciudad México en 1991 en una familia con fuerte vínculo con las artes escénicas, Vadhir insistió en que impulsar este sencillo no es una tarea fácil.

“Es una carrera en la que estoy tratando de hacer cosas de calidad, pero a la vez quiero ser paciente (…). Soy independiente y es complicado: no tengo el dinero ni los contactos, no tengo una disquera detrás de mí”, matizó el joven.

Luego del lanzamiento de “Mala”, le sigue el estreno de “Dulce familia”, una película en la que Derbez comparte el elenco con Regina Blandón y Fernanda Castillo, entre otros artistas.

En esta comedia Derbez es Beto, el encantador novio de Tamara Trujillos, una exitosa pastelera. La cinta fue dirigida por el chileno Nicolás López y se prevé su estreno el próximo 10 de mayo.

Afincado ahora en Los Ángeles, California, Derbez viajará a México para trabajar en otra película, una comedia romántica de la que no adelantó detalles, y a continuación sacará su segundo sencillo del año, expuso.

Luego del lanzamiento de este, espera el estreno de “Como si fuera la primera vez”, un título que según explica el joven actor y cantante es “el remake de la (cinta) de Sony ’50 first dates’, que ‘está padre’. Estoy muy emocionado”.

Para cerrar el año, Vadhir tiene en su agenda el estreno de “Veinteañera, divorciada y fantástica”, el filme de Noé Santillán-López donde comparte elenco con Paulina Goto, Natalia Téllez y Pacho Rueda.

Todas estas producciones se estrenarán en México antes de llegar a Estados Unidos.

Derbez no está libre de obstáculos y ser hijo de un comediante y director tan reconocido le ayuda, pero también, afirma, es llevar un peso en los hombros.

“Hay una carga y es que la gente te está juzgando y comparando todo el tiempo, pero ya he aprendido a no pelearme con eso y a seguir trabajando. También a esperar a que tanto el talento como la dedicación que le he metido a mi carrera vayan dando resultados”, indicó.

Llevar un apellido tan prestigioso en el ámbito artístico mexicano, y ahora estadounidense, “ha sido un arma de doble filo”.

“Algunas veces abre puertas, pero otras también te las cierran y tienes que ver cómo haces”, expuso al indicar que no fue fácil el tránsito al cine, teniendo como origen “una familia de la televisión”.

Algo similar ha pasado con la música que trae en su carrera desde niño y “que no es algo que se me ocurrió ayer cuando me desperté”.

“Mucha gente está viendo nada más a un actor que se pasó a la música, algo que por cierto está muy castigado, pero no saben que por ejemplo empecé desde los 10 años en giras y eventos musicales” por todo México.

Vadhir Derbez asegura que se ha podido ajustar adecuadamente a Los Ángeles, ciudad a la que se trasladó recientemente para conseguir sus metas artísticas.

“Los Ángeles es algo increíble. Extraño mucho mi país y la gente, mis amigos, la comida, pero a nivel de calidad de vida y de oportunidades para lo que quiero hacer, aquí están muchos de mis sueños”, aseguró.

“Mi plan es hacer el ‘crossover’ al mercado americano, pero sin olvidarme de lo latino y seguir creando nexos desde acá”, aseguró.