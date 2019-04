Villegas: “Si no los enviarán a las concentraciones es mejor no llamarlos”

“Hablé con todos los jugadores que estaban en la lista de convocados, ellos nos expresaron el deseo de estar en la Selección. Entendemos que no había lesiones, nadie sabe que decir. Si no los enviarán a las concentraciones es mejor no llamarlos para los próximos microciclos, que se desarrollan en función a los campeonatos que tenemos que enfrentar (el más próximo es la Copa América)”, subrayó el técnico de la Verde, Eduardo Villegas.

Las declaraciones las realizó a los distintos medios de prensa mediante contactos telefónicos, ante la ausencia de los jugadores de Oriente Petrolero y Bolívar en la concentración que finalizó el miércoles en la ciudad de Cochabamba donde el seleccionado Sub-23 entrenó tres días al mando del técnico cochabambino.

“Es la segunda vez que Oriente Petrolero y Bolívar no envía a los jugares que fueron convocados, la manera en que lo hacen ya incomoda y ya es un tema personal de los dos entrenadores (Mauricio Soria y César Vigavani de manera respectiva) que es reiterativo, no sé cuál es su temor o capricho”, acotó el técnico a un medio radial de la ciudad de Santa Cruz.

Villegas añadió que, de repetirse la posición de ambos técnicos, se verá obligado a no convocar a jugadores de los dos equipos, ya que “si no los mandan prefiero no citar más los jugadores de los dos equipos, mejor llamo a otra gente (futbolistas) con los que voy a poder contar”, sentenció el técnico quien confirmó que para el próximo 22 al 24 de abril se programó otra concentración en la ciudad de Santa Cruz.

Mientras tanto, ayer en la ciudad de La Paz el técnico de Bolívar, Vigevani volvió a referirse al tema de la Selección Nacional y las declaraciones de Villegas, “no mandaré un mensaje al técnico mediante la prensa, me parece que eso no es ético. Un técnico tiene que ser un todo, desde que habla, etc., lo que más me extraña es que no tuve un contacto con el entrenador, me parece muy extraño que nadie se acerque para conversar con nosotros”.