Yañiquez dice que es amedrentada por denunciar caso Tersa

La diputada jefa de bancada del MAS, Betty Yañiquez, manifestó ayer que es amedrentada por y amenazada por el alcalde Luis Revilla, debido a que denunció el vínculo familiar de Fabián con la empresa Tersa, que se encarga del tratamiento de la basura en La Paz.

“Esto no tiene color político, pero ellos nos han entendido al revés, ya que cuando no se tiene argumentos jurídicos se tiene que ofender a la persona y eso es lo que ellos están haciendo, me están amedrentando y el Alcalde ya me ha amenazado con procesos penales”, manifestó Yañiquez.

La diputada reveló que la esposa del Siñani es abogada de Tersa y que el Alcalde favoreció a esa empresa. Luego de aquello, Revilla le respondió que tendrá que hacerse responsable de esa “calumnia e injuria”, mientras que el concejal indicó que está analizando seriamente acciones legales contra la oficialista, reportó Erbol.

Yañiquez sostuvo que ahora sabe por qué existe silencio en La Paz respecto a la gestión de Revilla. Señaló que si a ella, siendo autoridad, la amenazan, “imagínense a un ciudadano común”.

Afirmó que hay paceños “asustados y amedrentados”. Aseveró que Revilla, con el tiempo que ya lleva en la Alcaldía, es “totalmente prepotente, soberbio”.

La diputada, no obstante, aseveró que seguirá “valientemente” con su labor fiscalizadoras, y que ya le está “lloviendo documentación”.

“Esta diputada va a cumplir con el voto que le ha dado el pueblo paceño valientemente, pero las amenazas las recibo con humildad. Vamos a defendernos”, manifestó.

Yañiquez aseveró que es paceña desde sus tatarabuelos y habla aymara. “Las amenazas no importan, el amedrentamiento en representación de todos los paceños lo voy a soportar”, agregó.

La diputada ya formalizó la denuncia penal por este caso. Pidió la Fiscalía una investigación transparente, eficaz y rápida.