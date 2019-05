Zoch espera regresar pronto a la actividad

El mediocampista Matheo Zoch, de Royal Pari, fue intervenido quirúrgicamente con éxito de la pierna derecha, por una fractura de la tibia y peroné que sufrió durante el partido contra Blooming (3-2), y ayer comentó que su deseo es regresar lo antes posible a la actividad futbolística.

Desde su cama en su habitación en un hospital cruceño, Zoch, de 22 años, comentó que está trabajando en la parte mental para superar este problema. «Lamentablemente me tocó vivir esto y estoy enfocado en lo que será mi recuperación y tratar de volver lo antes posible», comentó el volante cruceño, quien apenas vio dos segundos del video de la falta.

Zoch, quien tuvo su debut profesional en 2013 con la camiseta de Oriente Petrolero, recibió una dura entrada de parte de Leonardo Urapuca, de Blooming, cuando faltaba un cuarto de hora para la conclusión del partido, la noche del miércoles. El jugador tuvo que abandonar el escenario deportivo en ambulancia.

«Hablé con él (Urapuca). Me pidió disculpas», comentó Zoch, quien deja en manos del defensor de los celestes si hubo o no mala intención. El tiempo de recuperación todavía no está estimado, pero como mínimo son seis meses en los cuales estará en reposo.

Durante estas horas, el mediocampista recibió bastantes mensajes de texto en los cuales amigos, dirigentes, entrenadores, familiares y jugadores han expresado su apoyo moral en este momento delicado. Incluso recibió muestras de afecto desde Chile, donde en 2017 jugó en Deportivo Huachipato.

Una de las publicaciones que llamó la atención tiene que ver con el capitán de la Selección Nacional en la década de los años 90, Carlos Fernando Borja, que trató de levantarme el ánimo y trajo como ejemplo su caso: triple fractura expuesta en la tibia, peroné y maléolo interno, el 24 de mayo de 1980.

«¿Mala intención? Quiero creer que no, y así vivir tranquilo sin resentimiento. Creo firmemente en que debes pensar solo en tu recuperación. No hagas caso de los comentarios de que no volverás a jugar. ¡Falso! Yo lo hice y en menos condiciones», indica el mensaje publicado por Borja en su cuenta personal.

La dirigencia de Royal Pari, por otro lado, comprometió su ayuda en todo el proceso que dure su restablecimiento. Asimismo, el presidente Franklin Chávez anunció que presentará una demanda contra el director técnico Erwin Sánchez por discriminación y racismo por unos insultos que hizo contra el argentino Mauro Milano y el colombiano John Jairo Mosquera.